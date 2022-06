"Scipione" su Giovinazzo: domenica con massime sui 37°

DOMENICA 5 GIUGNO

Ancora caldo intenso su Giovinazzo in questa prima domenica di giugno.L'anticiclone "Scipione" continuerà ad imperversare su tutta la Puglia e nella cittadina adriatica ci saranno picchi di 37°. Sole caldo sin dal mattino, con mare quasi calmo, ideale per un'altra giornata da trascorrere in spiaggia.Poco nuvoloso al pomeriggio e fino al tramonto, quando la colonnina di mercurio segnerà 32° e vi sarà una leggera brezza da nord-ovest. Serata con qualche copertura, valori termici sui 30° ed umidità scarsa con punte del 34%.Minime della notte mai sotto i 21-22°. Ancora caldo sino a martedì.SOLE - Sorge: 5:20, Tramonta: 20:21LUNA - Leva: 10:16, Cala: 0:32 - Luna crescente