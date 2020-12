Santo Stefano con allerta gialla per maltempo su Giovinazzo

La Protezione Civile della Puglia ha diramato nella serata di ieri unaper maltempo su tutta la regione dalle ore 8.00 di quest'oggi, 26 dicembre, e per le successive 12 ore.Nella giornata di Santo Stefano, tutto il Nord Barese, e quindi anche Terlizzi, sarà interessato da precipitazioni» che potranno essereQuesto significa che sin dal primo mattino sono attese piogge dapprima moderate, come anticipato dalla nostra redazione nelle scorse ore, poi pian piano sempre più consistenti, con le nubi che saranno spinte dal Traversone, che soffierà forte nelle parte centrale della giornata. Massime suima con percezione che andrà scendendo nel corso delle ore., con moto ondoso in aumento.Serata con rovesci in via di attenuazione dopo le 19.00 e ventilazione che per qualche ora tornerà sciroccale. Serata nuvolosa, umidità al 95% e colonnina di mercurio ad indicare 9° con percezione diNuove abbondanti precipitazioni piovose sono attese per il pomeriggio di domenica. Aggiornamenti dalla mezzanotte di quest'oggi.