Madonna degli Angeli, iniziato il Triduo. Il programma liturgico completo

Il clou il 2 agosto con la processione per le via del centro storico

Sono iniziati sabato 29 luglio, con l'intronizzazione della sacra effigie nella Concattedrale di Santa Maria Assunta, i festeggiamenti solenni in onore dellaorganizzati dalla parrocchia concattedrale retta da don Andrea Azzollini e dalla, guidata dal priore Francesco Depalma.Ieri, domenica 30 luglio, ha avuto inizio il Triduo di preparazione alla solennità. Alle 19.00 è stato recitato il Santo Rosario ed alle 19.30 c'è stata la celebrazione eucaristica. Martedì 1° agosto, dopo la messa vespertina, alle 20.30, all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta avrà luogo l'Adorazione eucaristica fino alle 22.00 con la commemorazione del Perdono di Assisi.Il clou dei festeggiamenti avverranno mercoledì 2 agosto, Solennità diAlle 19.00, come al solito, recita del Santo Rosario, poi alle 19.30 la santa messa all'interno della quale avverrà il rinnovo della promessa di confratelli e consorelle.A seguire l'attesa processione della sacra effigie della Madonna per le vie del borgo antico, con rientro nella chiesetta di Santa Maria degli Angeli.Dal 3 al 6 agosto, inoltre, i fedeli parteciperanno al Triduo ed alla celebrazione della Trasfigurazione di Nostro Signore. Domenica 6 agosto, oltre alla messa nella chiesetta dell'Eterno Padre, in agro di Giovinazzo, per chi non potesse raggiungerla, sul sagrato della chiesa di Santa Maria degli Angeli, alle 19.30, ci sarà la recita del Santo Rosario ed alle 20.00 la santa messa, animata dalla Confraternita di Santa Maria degli Angeli.