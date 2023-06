Sant'Antonio di Padova, il programma dal 12 al 18 giugno

È iniziata il 31 maggio scorso, all'interno del Santuario del SS Crocifisso, a Giovinazzo, la Tredicina in onore diorganizzata dai Frati Cappuccini.Oggi, lunedì 12 giugno, alle 19.00, ci sarà la santa messa per il ricordo del Transito del Santo portoghese. Martedì 13 giugno, giornata della Festa liturgica in onore di Sant'Antonio, le messe saranno celebrate alle 8.00, 09.30, 11.00 e 19.00. Al termine delle celebrazioni ci sarà la tradizionale benedizione dei bimbi e la distribuzione del pane.L'attesa Festa esterna si terrà domenica 18 giugno, con la santa messa celebrata alle 18.00. Poi la processione solenne per le vie della città di Giovinazzo che sarà accompagnata dall'Orchestra di Fiati della scuola di musica "Filippo Cortese", diretta dal M° P.Turturro.La processione con la sacra effigie, che partirà sul carro, seguirà il seguente itinerario: via Crocifisso, via Matteotti, viale Moro, via XX Settembre, via Molino e poi via Cappuccini. Al Calvario, l'effigie sarà caricata in spalla ai portatori.Quindi i passaggi da piazza Vittorio Emanuele II, dalla "Porta Nuova", in via Santa Maria degli Angeli, via San Giuseppe, via Gelso, piazza Costantinopoli e Cala Porto, dove vi sarà un momento di preghiera. Infine il rientro al Convento dei Frati Cappuccini dal lungomare Marina Italiana.