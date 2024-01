Sant'Antonio Abate, l'Orchestra della Notte della Taranta a Giovinazzo - VIDEO

Il cartellone di eventi in onore di Sant'Antonio Abate prevede letture dantesche giovedì, Borgo Infernum al venerdì ed al sabato e poi i tradizionali Falò la domenica.Nell'ambito della grande festa popolare di domenica 21 gennaio, si esibirà in piazza Vittorio Emanuele IImusicisti che hanno reso famosa in tutto il mondo la rassegna salentina.L'annuncio è arrivato direttamente dal sindaco Michele Sollecito in un video che vi proponiamo sotto il nostro articolo.