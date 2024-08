San Domenico di Guzman, la diocesi festeggia Monsignor Cornacchia

La Chiesa Cattolica festeggia quest'oggi, 8 agosto,presbitero spagnolo, fondatore dell'Ordine dei frati predicatori, proclamato santo nel 1234.Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi in festa dunque per il suo pastore,Questo il messaggio social: «Buon onomastico, Monsignor Domenico! In questo giorno, in cui la Chiesa celebra la memoria di San Domenico di Guzmán, la comunità diocesana desidera augurare al suo pastore un felice onomastico. San Domenico, sacerdote, continui a ispirare e guidare il prezioso ministero del nostro vescovo».Auguri a cui si sono uniti in queste ore decine di fedeli ed a cui si accoda anche la nostra redazione.