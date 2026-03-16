Musica
Sal Da Vinci a Giovinazzo: biglietti in vendita
Il vincitore del Festival di Sanremo sarà protagonista di un concerto nella Levante Arena
Giovinazzo - lunedì 16 marzo 2026
Giovinazzo città della musica, si era detto un paio d'estati fa e le premesse per una nuova stagione con grandi artisti c'è tutta.
Dopo il trionfo al Festival di Sanremo nell'edizione 2026 diretta da Carlo Conti, Sal Da Vinci sarà in concerto il prossimo 7 agosto nella nuova cornice della Levante Arena, sul lungomare Marina Italiana, un progetto privato partito nel 2025 e che promette di riservare grandi momenti di musica non solo ai giovinazzesi, ma alle migliaia di appassionati che giungeranno da tutta la Puglia.
«Uno spettacolo - scrivono gli organizzatori - pensato per valorizzare tutta la dimensione live dell'artista, tra i grandi successi della sua carriera e i brani che stanno segnando questo nuovo capitolo musicale».
L'evento è stato promosso ed organizzato da GS23 Eventi ed i biglietti sono disponibili online su Ticketone dalle ore 14:00 del 13 marzo scorso, ma stanno andando inevitabilmente a ruba. Li si potrà acquistare anche nei punti vendita autorizzati dal 18 marzo alle ore 11:00. Sal Da Vinci a Giovinazzo, il prossimo 7 agosto, sembra essere davvero il clou di una grande stagione estiva che alla Levante Arena - secondo quanto raccolto dalla nostra redazione - partirà ben prima.
Dopo il trionfo al Festival di Sanremo nell'edizione 2026 diretta da Carlo Conti, Sal Da Vinci sarà in concerto il prossimo 7 agosto nella nuova cornice della Levante Arena, sul lungomare Marina Italiana, un progetto privato partito nel 2025 e che promette di riservare grandi momenti di musica non solo ai giovinazzesi, ma alle migliaia di appassionati che giungeranno da tutta la Puglia.
«Uno spettacolo - scrivono gli organizzatori - pensato per valorizzare tutta la dimensione live dell'artista, tra i grandi successi della sua carriera e i brani che stanno segnando questo nuovo capitolo musicale».
L'evento è stato promosso ed organizzato da GS23 Eventi ed i biglietti sono disponibili online su Ticketone dalle ore 14:00 del 13 marzo scorso, ma stanno andando inevitabilmente a ruba. Li si potrà acquistare anche nei punti vendita autorizzati dal 18 marzo alle ore 11:00. Sal Da Vinci a Giovinazzo, il prossimo 7 agosto, sembra essere davvero il clou di una grande stagione estiva che alla Levante Arena - secondo quanto raccolto dalla nostra redazione - partirà ben prima.