Sal Da Vinci a Giovinazzo: biglietti in vendita

Giovinazzo città della musica, si era detto un paio d'estati fa e le premesse per una nuova stagione con grandi artisti c'è tutta.Dopo il trionfo al Festival di Sanremo nell'edizione 2026 diretta da Carlo Conti,sarà in concerto il prossimo 7 agosto nella nuova cornice della Levante Arena, sul lungomare Marina Italiana, un progetto privato partito nel 2025 e che promette di riservare grandi momenti di musica non solo ai giovinazzesi, ma alle migliaia di appassionati che giungeranno da tutta la Puglia.«Uno spettacolo - scrivono gli organizzatori - pensato per valorizzare tutta la dimensione live dell'artista, tra i grandi successi della sua carriera e i brani che stanno segnando questo nuovo capitolo musicale».L'evento è stato promosso ed organizzato da GS23 Eventi ed i biglietti sono disponibili online su Ticketone dalle ore 14:00 del 13 marzo scorso, ma stanno andando inevitabilmente a ruba. Li si potrà acquistare anche nei punti vendita autorizzati dal 18 marzo alle ore 11:00. Sa Giovinazzo, il prossimo 7 agosto, sembra essere davvero il clou di una grande stagione estiva che alla Levante Arena - secondo quanto raccolto dalla nostra redazione - partirà ben prima.