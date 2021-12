Sabrina Schiralli stasera in concerto all'Odeion di Giovinazzo

Continua il variegato programma culturale all'interno dell'Auditorium Odeion di Giovinazzo.Questa sera, con inizio alle ore 20.00, ci sarà il concerto di, cantante e musicista di Modugno, che presenterà il suo "I nostri sogni", il suo secondo album che contiene dieci tracce. Il pezzo con quel titolo è una ballata romantica, definito da molti critici «uno spiraglio di luce» in un mondo in cui i rapporti umani sembrano sempre più complicati.Si tratta di un evento musicale che ribadisce una volta di più la bontà del progetto avviato dalla Fondazione Defeo-Trapani e da Filippo D'Attolico alla periferia nord di Giovinazzo.Nel teatro di via delle Filatrici questa sera l'ingresso è libero e si accede solo muniti di Green Pass. L'evento si svolgerà nel rispetto pieno della normativa anti-covid.