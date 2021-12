Sabrina Schiralli si racconta a GiovinazzoViva

L'ALBUM E UN PO' DI BIOGRAFIA

Una delle serate di presentazione del nuovo album "I nostri sogni" della cantantautrice modugnesesi è svolta a Giovinazzo sabato 4 dicembre, nell'Auditorium Odeion con grande partecipazione di pubblico, nel rispetto della normativa covid.Il teatro della fondazione De Feo-Trapani ancora una volta ha fatto da scenario ad una serata in musica ed il concerto, un vero e proprio spettacolo di gala, svoltosi con ingresso libero e presentato da Pierluigi Auricchio, è stato ideato e proposto dall'associazione culturale "La musica e i dieci brani del nuovo progetto discografico della musicista, oltre che autrice dei testi, sono stati il cuore dello spettacolo, che ha fatto emergere il talento dell'artista, oboista e pittrice che ha alternato la sua performance musicale e canora all'esibizione del corpo di ballo della Danza Accademia Puglia. Il nuovo album di Sabrina Schiralli, nella sua presentazione dal vivo, ha suscitato intense emozioni grazie anche agli arrangiamenti. L'album dal titolo "I nostri sogni", secondo prodotto discografico dall'artista originaria di Modugno, è stato autoprodotto e racchiude appunto dieci ballate romantiche soft pop, composte e arrangiate dalla stessa Schiralli che si è ispirata alla natura, all'amicizia e all'amore inteso come sentimento che vive di passione, dona serenità e dà anche inquietudine. I brani sono racconti di amori sofferti e difficili; alcuni testi sono autobiografici, altri sono storie nate dall'immaginazione della compositrice. Due brani, in particolare, suscitano fortissime emozioni: "La mia Musica", che è una vera e propria dedica a questa forma d'arte, vista come salvezza nei momenti di solitudine e di difficoltà della vita, e "Dedicato a te", un brano sul valore dell'amicizia che trionfa su tutto e va oltre qualsiasi cosa.Sabrina Schiralli è un'artista poliedrica, che nella sua carriera mette in campo la passione e la dedizione verso due nobili arti come la musica e la pittura: nel suo mondo le melodie e i colori dei suoi quadri convivono in perfetta armonia. Si è laureata in Pianoforte col massimo dei voti e la lode e in Oboe col massimo dei voti presso il Conservatorio "N. Piccinni" di Bari; ha lavorato in vari spettacoli musicali e teatrali in veste di protagonista cantante e pianista e ha ricoperto il ruolo di Primo Oboe in moltissime orchestre sia per la Rai, sia per Mediaset, collaborando con artisti di rilievo nazionale tra i quali Al Bano, Ornella Vanoni, Gianni Morandi, Mario Biondi. Sabrina Schiralli è tuttora docente di Musica nella scuola secondaria di primo grado.Il suo concerto a Giovinazzo è stato molto apprezzato e lei stessa ne è soddisfatta.«Il pubblico di Giovinazzo è stato molto caloroso e partecipativo, la sala era sold out e questo per me è stato il più grande regalo - ci ha detto l'artista -. Poter tornare sul palco con il pubblico presente in sala che mi ha dimostrato tutto il suo affetto, supporto e partecipazione nonostante le mascherine, per me è stata una grande gioia. Lo spettacolo è stato dedicato alla memoria di Paola Di Napoli, mia madre, scomparsa qualche mese fa, e a tutte le vittime innocenti di questa pandemia».L'iniziativa proposta da Sabrina Schiralli ha impreziosito il programma degli eventi culturali della fondazione Defeo-Trapani che ha ripreso ad ottobre scorso la sua attività. L'obiettivo dei fondatori resta quello di destagionalizzare le proposte culturali e questa rilevante finalità è tangibile. Il Teatro-Auditorium Odeion, sito a Giovinazzo in via delle Filatrici 32, si caratterizza per essere un luogo in cui la cultura circola a trecentosessanta gradi e riesce spesso ad essere fusione di vari settori. Un merito indiscutibile va a Filippo D'Attolico, vero motore di un contenitore così ampio di cui a Giovinazzo si sentiva davvero la mancanza.