Sabato e domenica altro weekend di regali al Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta

Sabato 22 e domenica 23 torna l'appuntamento con "Una Gift Card tira l'altra", iniziativa promossa dal Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta a sostegno del consumo e dei consumatori. Chiunque acquisti una carta regalo durante le giornate di sabato 22 e domenica 23 riceverà in regalo una o più gift card di pari importo, fino a un massimo di 20 euro, da spendere entro un anno in tutti i negozi del centro commerciale e in qualsiasi periodo dell'anno, anche durante le festività e durante i saldi. Ogni consumatore potrò acquistare al massimo una gift card per ognuna delle quattro giornate. Cifra che, per ogni famiglia, può diventare ancor più importante se ad acquistare la gift card sono componenti diversi dello stesso nucleo familiare.Per aderire all'iniziativa promozionale, che ha un montepremi di 15.000 euro, i consumatori dovranno acquistare una Gift Card del Gran Shopping Mongolfiera presso uno dei due tavoli digitali agli ingressi Vesuvya o Ottagono e successivamente recarsi presso il desk posizionato in piazza Ottagono dove, tra le 10 e le 18, potranno ritirare gratuitamente la Gift Card di pari importo.