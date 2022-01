Sabato 22 gennaio all'Odeion di Giovinazzo parte la stagione teatrale

Sabato 22 gennaio il palcoscenico dell'si aprirà con uno spettacolo diLa pièce prende spunto dal romanzo di Jean Giono "L'uomo che piantava gli alberi". Si racconta di un pastore solitario che crea con la sua fatica una vera e propria foresta, dando un nuovo volto alla sua terra e migliorando la qualità della vita delle generazioni future. Una storia molto simile a quella di un ragazzo cresciuto in una famiglia contadina a cui hanno sottratto la terra in nome del progresso e che, diventato adulto, lotta per ricreare in città un mondo più vicino a quello di Madre Natura, con i suoi colori ed i suoi profumi.Si pone a capo di diverse azioni di guerrilla gardening, coinvolgendo un gran numero di cittadini tra adulti e bambini. Ancora una voltacon il suo teatro di narrazione dà vita ad una coivolgente storia di straordinaria umanità ed ecosostenibilità. Da anni questo spettacolo viene rappresentato nel nostro territorio, allo scopo di promuovere l'importanza del verde urbano come patrimonio collettivo da valorizzare e proteggere.Si fa sala alle 19.30 e si accede tramite abbonamento o biglietto del costo di 10 euro. In base alle disposizioni di legge inerenti all'emergenza sanitaria, è necessario entrare esibendo il green pass rafforzato e indossando la mascherina FFP2.Per prenotazioni e info, contattare il numero 3401062022.