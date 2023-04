Sarà inaugurata questa mattina, 27 aprile, alle ore 12.00, la mostraideata daper mantenere i riflettori accesi su un grande patrimonio regionale quale è quello delle fontanine pubbliche e dell'acqua come bene imprescindibile attorno a cui si muove la vita delle nostre comunità.La mostra arriva a Giovinazzo dopo aver toccato diversi comuni della Puglia e verrà inaugurata questa mattina, alle ore 12.00, all'interno della Cittadella della Cultura ed è una esposizione di foto, oggetti d'uso domestico e della tradizione popolare, anche attraverso teche e pannelli, che di fatto raccontano la bellezza di un patrimonio da conservare ad ogni costo.I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, e sarà presente ancheConsigliere di Amministrazione di Acquedotto Pugliese. La mostra, del cui arrivo in città si sono occupate l'assessora alla Cultura Cristina Piscitelli e la consigliera delegata Antonella Carlucci, resterà visitabile nelle sale della Cittadella della Cultura, in piazza Sant'Agostino, sino al 14 maggio prossimo e si avvale del patrocinio dell'ente comunale e della Regione Puglia.Gli orari di apertura al pubblico sono dalle 9.00 alle 12.00 in fascia mattutina e dalle 15.00 alle 20.00 al pomeriggio.