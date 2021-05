Roraima Andriani promossa dirigente superiore della Polizia di Stato

La giovinazzese, al timone del, prima donna nella storia a essere nominata direttore di, nella seduta del 7 maggio scorso del CdA del personale della, è stata promossa alla qualifica di dirigente superiore.Nata in Venezuela da padre pugliese e madre sudamericana, la Andriani ha trascorso l'adolescenza a Giovinazzo, ha seguito gli studi al liceo Linguistico e poi si è laureata inHa bruciato le tappe: vincitrice di una borsa di studio presso il, dove ha partecipato all'elaborazione deldell', nel 1989 è entrata in, dove ha privilegiato i percorsi professionali internazionali.È stata la prima donna funzionario ad essere trasferita all'estero presso l'de L'Aia, prima di essere nominata, nel lontano 2001, direttore dipresso il, a Lione, in Francia, l'importante organo di polizia criminale dedito al contrasto del crimine internazionale attraverso la cooperazione fra forze di polizia di vari Paesi, risultando la prima donna e la prima italiana ad occupare un incarico di prestigio internazionale.Dal 2015, infine, è direttore del. Inoltre ha sempre aggiornato la sua posizione professionale pubblicando articoli su riviste specializzate, in particolare sul rotocalco inglese. Per questo si è meritata sul campo numerosi riconoscimenti, anche al di fuori del suo settore professionale. Tra i tanti ildel 2016, per l'alto contributo espresso tramite la sua attività a favore della donna.L'onorificenza che le è più cara, ha confidato in una recente intervista, è stata quella di, motivata dal raro spirito di sacrificio e senso del dovere espresso nei suoi delicati compiti, rafforzando il prestigio dell'presso l'opinione pubblica non solo italiana. Un ambìto e prestigioso percorso professionale, arricchitosi con la promozione a dirigente superiore della, frutto di scelte coraggiose e difficili.La carriera diè stata caratterizzata da una competenza professionale dimostrata dall'impegno, dalla stima e dal prestigio. E l'ultima nomina rappresenta un ulteriore riconoscimento nei confronti di un, capace di rappresentare laai massimi vertici.