Giovinazzo omaggia la superpoliziotta Roraima Ana Andriani

La Città di Giovinazzo ha deciso di omaggiare con una cerimonia pubblica una sua illustre cittadina,rappresentante permanente dell'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale alle Nazioni Unite di New York.Quest'oggi, 9 luglio, alle ore 19.30, nell'Aula Consiliare del Comune di Giovinazzo, il sindaco Michele Sollecito, con la Giunta e i consiglieri, rivolgerà parole di encomio per la dottoressa Andriani, che sarà presente in Aula, e le farà un dono particolare in ricordo di questa giornata speciale per l'intera comunità.Nella sua straordinaria carriera, Roraima Ana Andriani ha effettuato missioni in più di 110 Paesi del mondo per lo sviluppo e il miglioramento della cooperazione multilaterale e bilaterale. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui la nomina a Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana.