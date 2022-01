2 foto Ritrovate due tartarughe marine a pochi metri di distanza l'una dall'altra

Spuntanodella speciesul litorale giovinazzese, verso sud, nelle immediate vicinanze del sito che una volta ospitava la marmeria Barbone. A trovarle, negli ultimi giorni, alcuni cittadini che hanno subito allertato la, giunta sul posto con lae ilIl doppio spiaggiamento - i due esemplari sono stati trovati a poche decine metri di distanza l'uno dall'altro - è stato causato dalle mareggiate che hanno investito la costa cittadina nel corso degli ultimi giorni. Uno dei due esemplari era di piccole dimensioni (una femmina di circadi lunghezza carapace a cui è stata riscontrata l'amputazione dell'arto anteriore sinistro), mentre l'altro era di grandi dimensioni: un'altra femmina di oltredi lunghezza carapace.Sui luoghi sono giunti i militari dell', gli agenti di, il veterinario dell'e i volontari del. E se nel primo episodio, sono in corso vari esami per valutare le cause dell'amputazione, nel secondo, invece, la morte è stata causata da annegamento. Le due carcasse, che non erano ancora in decomposizione, saranno recuperate nei prossimi giorni da una ditta specializzata.​«Nulla di nuovo sotto il sole - affermadel-. Le tartarughe marine sono minacciate da numerose attività umane come. Le carcasse sono frutto di una sorta di pulizia naturale del mare. Quando i pescatori trovano tartarughe impigliate nelle reti o già morte per asfissia da annegamento, le rigettano in mare e le correnti marine le spingono sino a spiaggiarle. Il loro ritrovamento, dunque, è una diretta conseguenza delle mareggiate».Mareggiate che, nei giorni scorsi, hanno riportato alla cronaca ritrovamenti di altre carcasse di tartarughe marine. «In pochi giorni - prosegue - si sono susseguitinel tratto di costa fra Barletta e Monopoli». Decessi avvenuti per mano dell'uomo. Insomma, la morte di questi animali è dovuta essenzialmente all'attività umana: le caretta caretta rappresentano la tartaruga più comune nel mare Mediterraneo,Per questo il, in stretta collaborazione con i centri di recupero tartarughe marine, fra cui quello di Molfetta, ha ulteriormente intensificato un dialogo col settore della pesca che potrebbe contribuire al recupero di molte tartarughe. L'appello ai pescatori è quello di prestare la massima attenzione alle tartarughe.