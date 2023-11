Ritardi e disagi per i pendolari giovinazzesi per presenza di persone sui binari

Si stanno registrando ritardi dalle ore 6.54 di oggi, 22 novembre, sulla linea Foggia - Bari, causando disagi anche ai pendolari giovinazzesi, alcuni dei quali non hanno potuto raggiungere in tempo il loro posto di lavoro.La circolazione ferroviaria è infatti rallentataa causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari. I ritardi accumulati da treni regionali ed a lunga percorrenza hanno toccato anche i 45 minuti. È in corso un intervento da parte delle Forze dell'Ordine per garantire la ripresa del traffico ferroviario, ancora fortemente rallentato.