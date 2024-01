Ritardi e cancellazioni treni, prosegue l'odissea dei pendolari da e per Giovinazzo

Ritardi e cancellazioni. Sembra questo l'amaro destino con cui quotidianamente i pendolari da e per Giovinazzo devono fare i conti quando salgono su un treno regionale.Anche quest'oggi, 17 gennaio, si sono registrati disagi dapprima in mattinata e poi a partire dalle 13.55, quando Trenitalia ha informato i viaggiatori dalla sezione "Infomobilità" del suo portale: «La circolazione è rallentata per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea che impediscono il regolare traffico ferroviario a Bari Santo Spirito. Richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali viaggiano con riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato e possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 25 minuti».Ritardi che poi, in taluni casi, sono arrivati anche a 40 minuti per un guasto ad un passaggio a livello. Alcuni treni regionali sono stati cancellati.Un problema che si ripete, che le istituzioni fanno fatica ad affrontare e che si ripercuote solo su lavoratori e studenti costretti a veri e propri viaggi della speranza per coprire pochi chilometri.