Ristrutturazione III Zona Cimitero di Giovinazzo: Depalma revoca le concessioni di loculi e ossari in abbandono

Di seguito un comunicato stampa del Comune di Giovinazzo relativamente alla rimozione di loculi ed ossari nel cimitero di Giovinazzo.In riferimento alla determina dirigenziale n. 33 del 21.05.2020 del Primo Settore con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria e dei servizi cimiteriali connessi per il ripristino dello stato di efficienza dei manufatti cimiteriali di interesse in zona III del cimitero di Giovinazzo, il sindaco Tommaso Depalma ha emesso un'ordinanza propedeutica alla ristrutturazione di quella zona ordinando che venganoDei suddetti loculi e ossari, alcuni risultano inutilizzati, altri si trovano in evidente stato di abbandono ed altri ancora sono interessati da degrado fisico (nonostante i singoli loculi o ossari siano occupati).Per interdire l'accesso all'area sulla quale insistono dette sepolture, ed impedirne l'uso, sono state nel tempo emesse plurime ordinanze sindacali; inoltre, nessun intervento a cura dei soggetti privati concessionari è stato posto in essere per la conservazione del complessivo colombario.La copia dell'ordinanza integrale è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Giovinazzo, www.comune.giovinazzo.ba.it , alla voce Albo Pretorio. Inoltre, gli avvisi sono stati affissi sia ai cancelli di ingresso del Cimitero sia, con manifesti, nelle vie pubbliche della città.