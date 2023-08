Gamberemo, stasera la XXX edizione del Palio dei Rioni di Giovinazzo

Riflettori puntati su Giovinazzo questa sera, giovedì 17 agosto, per la, il Palio dei Rioni organizzato dalla Touring Juvenatium, ieri pubblicizzato anche attraverso un passaggio negli studi Rai di Bari.L'attesa è finita dopo la grande Festa del Palio andata in scena ieri, 16 agosto, all'interno dell'Istituto Vittorio Emanuele II. Stasera, dalle 20.00, tutti in piazza Vittorio Emanuele II per la sfilata dei cinque rioni che parteciperanno alla sfida tra terra e cala Porto.si sfideranno nei vari segmenti, dalla corsa semplice, a quella con boe e remi, sino al passaggio in barca che potrebbe rivelarsi decisivo. Poi corsa nei sacchi ed arrivo finale col gonfalone.San Domenico parte da bi-campione uscente e vorrà confermarsi piazzando un tris storico, ma gli altri rioni, dicono i bene informati, hanno preparato le loro contromosse.Alle 20.30, poco prima del via che sarà dato dal sindaco Michele Sollecito, in accordo con il Comitato Feste Patronali ci sarà il conto alla rovescia perattesissime e per cui nelle scorse ore non sono mancate polemiche per il presunto ritardo nel piazzamento dei pali.Sarà festa con ospite d'onore l'ex centrocampista del Baribrasiliano di nascita, adottato con la sua famiglia da fine anni '80 nelle vicine Santo Spirito e Palese.A scandire i tempi ed a presentare la serata ci penserà la storica coppia formata da Giangaetano Tortora e Letizia Caccavo, affiancata dal nostro Giuseppe Dalbis lungo il tracciato. Tutto pronto in piazza Vittorio Emanuele II: sarà sfida intensa fino all'ultimo respiro.