Rifiuti, Giovinazzo conferirà nell'impianto di Amiu Puglia a Bari

«La situazione del conferimento rifiuti sta migliorando in virtù di provvedimenti straordinari, come l'ordinanza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano».A scriverlo sui profili social il sindaco di Giovinazzo, tra i primi nel Barese a correre ai ripari dopo la chiusura dell'impianto di Conversano.«Eccezionalmente - ha quindi spiegato il primo cittadino - conferiremo domenica prossima i nostri rifiuti pressosperando che tutto torni quanto prima alla normalità. La nostra raccolta differenziata va avanti regolarmente, ringrazio gli operatori di Impregico perché hanno fatto fronte al disagio senza che fossimo costretti ad una pausa forzata della nostra raccolta», è stata la sua conclusione.Resta l'amaro in bocca per tanti cittadini che non vedono una visione d'insieme articolata ed a lungo termine nei vertici regionali. I provvedimenti tampone potrebbero non essere sufficienti sin dal prossime settimane.