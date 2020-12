10 foto Rifiuti a gogò sulla Giovinazzo-Bitonto. È uno scempio senza fine

Eccone un'altra. E poi, ne siamo convinti, ne daremo notizia di un'altra e poi di un'altra ancora. Perché isono all'ordine del giorno. Le nuove oscenità normalizzate, alias discariche abusive, mostrano tutti i loro connotati deprecabili sullafra Giovinazzo e Bitonto.Qui, le, durante un servizio di perlustrazione dell'agro, hanno trovato di tutto. Un vero ipermercato dei rifiuti che non si lascia mancare niente e che si smarca tranquillamente tra le campagne come se niente fosse, come le fotografie testimoniano: rinvenuti, vari elettrodomestici, carta e cartacce varie, vetro, i mai assenti mobili domestici quali mensole, materassi e televisioni rigorosamente frantumate in più parti.Ed ancora: bottiglie di plastica, sacchi neri colmi di immondizia, bidoni di vernice e ilì gettati da qualche impresa. Ovviamente c'è tanto altro, come si può immaginare. Superfluo ricordare come questi siti abusivi, segnalati dall'associazione dialla. Sono mesi che quei rifiuti si accumulano lì, aumentando giorno dopo giorno, come se tutto questo fosse una pratica normale, consentita, prassi quotidiana e lecita.Con buona pace delle nostre campagne. Con buona pace della nostra incolumità igienico-sanitaria. Con buona pace (e complicità) di chi dovrebbe impedire che ciò accada. Il male e le lacrime sono da versare per l'oscenità normalizzata, per l'inciviltà che non conosce limiti, dimenticata, probabilmente mai esistita.