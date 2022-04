Sarà uno degli ultimi atti del Consiglio comunale di Giovinazzo per il quinquennio 2017-2022.La massima assise cittadina è stata convocata dal presidente Alfonso Arbore per le 18.30 di questo pomeriggio, 27 aprile, nuovamente in presenza dopo alcuni mesi di ritorno alla modalità a distanza.Due i punti all'ordine del giorno riguardanti altrettanti regolamenti: il primo è quello che riguarda il Conferimento della Cittadinanza Onoraria, mentre il secondo è il Regolamento del Corpo di Polizia Locale.La seduta sarà presieduta dal vicepresidente Pietro Sifo per una indisposizione del presidente Arbore.