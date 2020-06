Regionali, benedizione di Salvini, Meloni e Berlusconi: Fitto sarà candidato Presidente del centrodestra

è il candidato unitario della coalizione di centrodestra alle prossime regionali in Puglia previste a settembre. Il tavolo nazionale ha, infatti, portato all'accordo sulle candidature, come specificato in una nota dai leader di«Il centrodestra ha individuato la squadra migliore per vincere le elezioni nelle regioni che andranno al voto a settembre e, soprattutto, portare il buongoverno in quelle che oggi sono male amministrate dalla sinistra. I candidati del centrodestra saranno: Francesco Acquaroli per le Marche, Stefano Caldoro per la Campania, Susanna Ceccardi per la Toscana, Raffaele Fitto per la Puglia». Lo annuncianoin una nota congiunta.Il quadro è ormai pressoché completo per ciò che concerne i candidati alla presidenza pugliese.per il centrosinistra, Ivan Scalfarotto per Italia Viva, Più Europa e Azione,per il MoVimento 5 Stelledissidente penstastellato con almeno un paio di liste a sostegno e oraper il centrodestra unito.La partita può avere finalmente inizio.