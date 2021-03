‘Recovery Sud’, si allarga la rete nata dai Sindaci del Mezzogiorno

Un fronte unico del Mezzogiorno, formato da sindaci, economisti, imprenditori, giornalisti, vescovi e artisti. È quello che sta nascendo dalla sinergia fra la reteche è arrivata ormai a oltre 300 amministratori, e altri due movimenti, quello dei 25 docenti e intellettuali che hanno firmato il manifestoe gli animatori della campagna 'Vogliamo anche al Sud treni più veloci'.Le tre aggregazioni stanno convergendo in vista di un confronto con il governo per rivedere e rendere il più possibile orientato verso il Meridione il piano nazionale di ripresa e resilienza.Una delegazione di sindaci –di Giovinazzo, Pasquale Chieco di Ruvo, Maria Grazia Brandara di Naro, Antonello Velardi di Marcianise, Davide Carlucci di Acquaviva delle Fonti, Mario Cicero di Castelbuono, Fiorenza Pascazio di Bitetto - e il direttore del Gal Sicilia centromeridionale, Olindo Terrana, hanno incontrato il presidente della Svimez Luca Bianchi, l'economista barese Gianfranco Viesti e la sociologa napoletana Enrica Morlicchio.I sindaci hanno deciso di fare proprio il decalogo degli studiosi che punta ad ancorare il Recovery Plan a risultati precisi e misurabili in direzione dell'eliminazione del divario, da rendere centrale nel Pnrr.I primi cittadini, inoltre, integreranno il manifesto nel documento che hanno già consegnato alla Commissione affari costituzionali della Camera presieduta da Giuseppe Brescia e nel quale confluirà anche il manifesto sull'Alta velocità nell'Italia meridionale promosso dal giornalista Franco Giuliano e sottoscritto già da decine di personalità, dai presidenti di Regione Puglia, Molise e Basilicata ad artisti come Al Bano e Antonio Stornaiolo. E ora, anche dalla stragrande maggioranza dei sindaci di Recovery Sud.