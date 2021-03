‘Recovery Sud’, il Ministro Carfagna disponibile a consultazione sul Mezzogiorno

I sindaci dellaa cui partecipa il primo cittadino di Giovinazzo, Tommaso Depalma, hanno consegnato formalmente ieri al Sottosegretario al Mezzogiorno il documento aperto che chiede di invertire la rotta e mettere i territori meridionali al centro del Recovery Plan.Nel corso dell'incontro, una nutrita rappresentanza degli oltreche hanno aderito alla piattaforma, ha esposto il suo punto di vista e le prime progettualità. A quanto sembra, il governo sarebbe pronto a reclutareda inserire nelle pubbliche amministrazioni per sostenerle nella fase della presentazione dei progetti. Ma sono molti di meno di quelli che chiedono i sindaci della Rete . Inoltre, il documento deve essere consegnato il 30 aprile ma ancora non c'è un dettaglio delle risorse che saranno destinate al Sud .I sindaci scalpitano: "Stiamo raccogliendo tutti i progetti d'area necessari a riempire di contenuti il piano nazionale" - hanno spiegato all'unisono- invitateci ai tavoli del governo e ascoltateci, prima che sia troppo tardi e svanisca anche questa occasione per eliminare il divario con il Nord.E intanto, è di ieri, 16 marzo, la notizia che il Ministro per il Sud,ha deciso di dedicare una consultazione sul futuro del Mezzogiorno. Una disponibilità accolta con estrema soddisfazione dalla Rete dei sindaci.