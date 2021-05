Record di partecipazioni per il "Premio Fondazione Megamark - Incontri di Dialoghi"

Sono 83 le opere di autori esordienti, provenienti da tutta Italia e proposte da oltre 50 case editrici, candidate al, il concorso letterario promosso dalla Fondazione Megamark di Trani in collaborazione con l'associazione culturale La Maria del porto, organizzatrice dei Dialoghi di Trani. Mai erano arrivate così tante proposte nelle cinque edizioni precedenti del premio, la cui giuria di esperti - presieduta dalla critica letteraria Maria Teresa Carbone e composta da Annamaria Ferretti, Giancarlo Fiume, Pasquale Guaragnella, Oscar Iarussi e Cristian Mannu - è già al lavoro per individuare la cinquina dei romanzi finalisti che saràAnche quest'anno una giuria popolare composta da 40 lettori - i primi che si candideranno nei primi giorni di luglio (informazioni sul sito della Onlus) – decreterà il vincitore assoluto che verrà proclamatonell'ambito della kermesse culturale de 'I Dialoghi di Trani'. Con un montepremi dimesso a disposizione dalla Fondazione Megamark, il concorso si conferma tra i più generosi a livello nazionale: 5.000 euro il premio per il vincitore e 2.000 quello per ognuno degli altri quattro finalisti.C'è tempo fino al prossimo 7 giugno, invece, per partecipare a ', il bando di concorso promosso dalla Fondazione Megamark in collaborazione con i supermercati Dok, A&O, Famila e Iperfamila per sostenere iniziative di solidarietà in Puglia negli ambiti del sociale, dell'assistenza sanitaria, della cultura e dell'ambiente. Sinora sonoi progetti proposti alla Fondazione che, anche quest'anno, ha stanziatoper finanziare le iniziative che, a seguito delle valutazioni della commissione e dei colloqui conoscitivi, risulteranno più meritevoli. Per informazioni è possibile scrivere all'indirizzo e-mail info@fondazionemegamark.it , sulla pagina Facebook della Onlus oppure su WhatsApp al numero 340/7060524.«Siamo orgogliosi dei concorsi promossi dalla nostra onlus, Incontri di Dialoghi e Orizzonti solidali, rispettivamente alla loro sesta e nona edizione – dichiara il cavaliere del lavoropresidente della Fondazione Megamark – e questa larga partecipazione ci sprona a fare sempre meglio. Continueremo a dare il nostro contributo al mondo associativo pugliese affinché non si senta solo nell'instancabile percorso di solidarietà in cui è impegnato, e agli autori esordienti perché si sentano incoraggiati nell'arte della scrittura».