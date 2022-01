Quattro anni fa l'intensa nevicata su Giovinazzo: FOTO

31 foto La nevicata a Giovinazzo del gennaio 2017

Tre giorni tra neve e ghiaccio, dal 6 all'8 gennaio 2017.I giovinazzesi ricordano bene quei giorni in cui il termometro non salì mai sopra lo zero termico ed arrivò a punte notturne di -6°. Da Cala Porto sino alle provinciali per Bitonto e Terlizzi, costa ed agro furono imbiancate. La neve raggiunse anche i 30 centimetri d'altezza, una rarità dalle nostre parti, col traffico da e per i comuni dell'entroterra rallentato e circolazione solo con catene.Suggestivi gli scatti che la nostra redazione riuscì ad effettuare nella zona del Dolmen di San Silvestro e nei pressi della chiesetta del Padre Eterno, due dei luoghi più carichi di storia di tutto il territorio comunale.Ma anche la zona 167 ed i quartieri più periferici dell'abitato videro cadere tanta neve così come non accadeva da decenni.Furono giornate che strapparono sorrisi, soprattutto ai più piccoli, e qualche preoccupazione di troppo a lavoratori ed amministratori. Poi la neve si sciolse e la vita riprese a fluire serena. Fino al terribile marzo 2020.A quelle immagini torniamo con la mente in queste giornate in cui ben altre sfide attendono l'intera comunità locale. Le foto sono state scattate da giornalisti della nostra redazione (Giuseppe Dalbis e Gianluca Battista) e da semplici cittadini (Marta Devivo, John Rutigliano, Bino Palmiotto, il fotografo Giuseppe Depergola). Buona visione.