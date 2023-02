Fiocchi all'alba anche a Giovinazzo. La situazione neve nel Barese

Solo qualche fiocco con sporadici depositi e tanto, tantissimo freddo.È stata questa la situazione a Giovinazzo nella gelida alba del 7 febbraio, col termometro che, conanche in tarda mattinata. In nottata, in zone rurali si sono toccati i -2°, con disagi evidenti nelle campagne, al confine con il territorio di Terlizzi, dove invece la neve è caduta copiosa con depositi.Qualche problema si è quindi quindi registrato quest'oggi per i pendolari giovinazzesi che per lavoro si sono dovuti recare a Terlizzi e Bitonto nelle primissime ore del giorno. Proprio a Bitonto sono state chiuse le scuole delle frazioni di Palombaio e Mariotto (in foto in home). Niente lezioni anche a Ruvo di Puglia e Corato, dove sono entrati in azione i mezzi spalaneve. Spettacolare la visione di Castel del Monte imbiancato nel territorio di Andria, nella Bat.Una coltre di neve si è depositata questa mattina anche sullo stadio San Nicola, a Bari, col campo da gioco divenuto bianco. Nevischio sul litorale tra Giovinazzo ed il quartiere barese di Santo Spirito.Il freddo continuerà a permanere sino a sera su tutta la costa adriatica della Puglia centrale, con onde alte oltre un metro e mezzo e vento di Bora che continuerà a spirare portando aria gelida. Le minime previste su Giovinazzo per la notte prossima non supereranno i 2°, con percezione vicina allo zero in città e si attesteranno su -1° nelle aree più interne.Miglioramenti previsti sin dalla giornata di mercoledì quando torneranno ad alzarsi le massime.