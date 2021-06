Quasi fuori dal tunnel. Giovinazzo ad un passo dall'essere priva di positivi

Tornano a sorridere i giovinazzesi e possono farlo a ragion veduta.Nella serata di ieri sono stati aggiornati i dati comunali sull'epidemia da Covid-19 ed i numeri sono molto confortanti. Sono rimasti infatti sul territorio cittadino solo(-5 rispetto al rilevamento del 13 giugno scorso). Numeri che rendono prossima l'entrata di Giovinazzo tra i comuni pugliesi covid-free.Da inizio pandemia sonoi residenti che hanno contratto il Sars CoV 2 esono i guariti, mentre le vittime sono(7 nel 2020 e 10 durante la terza ondata del 2021). La nostra cittadina non conosce contagi dal 6 giugno scorso.non ci sono stati contagi tra gli ultraottantenni (ammalatisi in 68 da inizio pandemia), tra gli over 70 ed un solo caso si è verificato tra coloro i quali hanno più di 90 anni, segno evidentissimo su queste categorie dell'importanza della campagna vaccinale. Nessun contagio nell'ultimo mese anche tra gli ultrasessantenni e gli over 40, mentre la fascia d'età più colpita dal virus resta quella dei 50enni, con 4 casi dal 27 maggio al 21 giugno.In quella fascia d'età si è verificato il maggior numero di infezioni da Civid-19, con ben 232 casi da inizio pandemia.Infine, sempre con riferimento al periodo dal 21 maggio al 21 giugno, sono stati 2 i contagi tra i 30enni (da 148 a 150) ed altrettanti tra i ragazzini e le ragazzine compresi tra i 10 ed i 19 anni.