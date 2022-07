Quarte dosi, solo 735 fragili vaccinati a Giovinazzo

Sonole dosi di vaccino anti-Covid somministrate a Giovinazzo dall'inizio dell'emergenza sanitaria.Inhanno ricevuto almeno una dose,hanno completato il primo ciclo e) si è fatto inoculare la dose di richiamo. Ma sono appenagli over 80 ed i fragili ad aver ricevuto la quarta, un dato bassissimo che riesce a spiegare anche la diffusione dell'infezione da variante Omicron 5. Ed altre probabilmente arriveranno prima che in autunno partirà la campagna per la dose di richiamo con siero aggiornato. Il dato è cristallizzato al 30 giugno.Intanto nelle ultime settimane i contagi a Giovinazzo sono sostanzialmente raddoppiati, anche se la curva epidemiologica sembra iniziare ad appiattirsi nuovamente. La seconda parte di luglio ci dirà di più sull'evoluzione di questa settima ondata di contagi da Sars CoV2.