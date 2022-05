Quarta dose: i dati su Giovinazzo

È sostanzialmente ad uno stallo la campagna vaccinale anti-Covid. Anche Giovinazzo non fa eccezione e sono poche le quarte dosi inoculate a pazienti fragili over 60 o ad ultraottantenni.I dati forniti dall'Azienda Sanitaria Locale di Bari e cristallizzati al 19 maggio scorso raccontano digiovinazzesi rientranti in quelle categorie vaccinati con quarta dose di vaccino contro forme severe di Sars CoV2.Da inizio pandemia sono state somministrate a residentiin 17.542 hanno ricevuto almeno la prima, in 17.003, pari al 95% della popolazione vaccinabile ha invece completato il primo ciclo. Infine sono 13.545 i giovinazzesi che si sono sottoposti al richiamo, pari all'85% di coloro ai quali era stato richiesto.In attesa dell'autunno e con la diminuzione fisiologica dei contagi nei mesi estivi, bisognerà però che la Regione Puglia e più in generale il Governo si facciano trovare preparati per un eventuale richiamo collettivo che possa poi far stare tutti tranquilli nei mesi più freddi in cui i Coronavirus circolano con maggiore velocità.