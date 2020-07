Puglia Covid-free anche ieri. Diminuiscono i positivi

IL DATO ATTUALE

Nessun positivo e nessun decesso in Puglia nelle ultime 24 ore, mentre il caso ufficializzato a Giovinazzo riguarda positivi già inclusi nei conteggi della Regione sin dalla scorsa settimana.Puglia Covid-free, dunque, nel mercoledì di luglio, con nessun contagio emerso dall'analisi di 2.421 tamponi (il totale dei test effettuati da inizio pandemia è di 221.331).I contagiati nella ex provincia barese restano quindi 1.497, mentre in regione sono 4.556. Anche il numero delle vittime, con grande sollievo, non cresce: restano 548, di cui 151 nella Città Metropolitana di Bari e di queste una era l'anziano morto a Giovinazzo il 26 marzo scorso.Attualmente in Puglia, tra residenti e persone arrivate da Paesi stranieri, ci sono 56 persone positive al Coronavirus-Covid19 e di queste solo in 11 si trovano in ospedale. Nessun paziente è ricoverato nelle nostre terapie intensive dal 22 giugno scorso e in 45 si stanno curando in isolamento domiciliarecon sintomi lievi. Ultimo dato quello riferito ai guariti, che cresce ancora: sono 3.952 su complessivi 4.556 casi accertati.