Puglia arancione, ma la percentuale dei positivi su tamponi effettuati sale ancora

La situazione in Puglia

Il dato di Giovinazzo

Risale ancora la percentuale di positivi accertati su tamponi effettuati in Puglia. Nelle scorse ore è stata del 12,21%, nettamente sopra la media nazionale. Sono stati così rintracciati altri 1501 casi di positività al Sars CoV2 su 12.290 test rinofaringei registrati. Dall'inizio della pandemia sono 233.497 i pugliesi che si sono ammalati e 5835 hanno perso la vita.Ieri, 29 aprile, ci sono stati altri 30 decessi, 13 nel barese, 6 nel tarantino, 5 in Capitanata, 2 nel brindisino, nella Bat e nel Basso Salento.Il riepilogo per ciascuna provincia:2060 Area Metropolitana di Bari1389 Provincia di Foggia863 Provincia di Taranto619 Provincia Bat517 Provincia di Lecce332 Provincia di Brindisi38 residenti fuori Regione15 di provincia di residenza non notaNella nostra regione ci sono quindi attualmente 48.429 positivi al Covid-19 (-214) ed una percentuale tra il 3,9 ed il 4% è ricoverata in ospedale. Si tratta di 1888 pazienti, un dato anch'esso in discesa rispetto al bollettino del mercoledì (-28). Si stanno invece curando a casa 46.541 pugliesi.A Giovinazzo ci sono 103 positivi, mentre in 1158 hanno contratto il virus. I guariti sono 1038 e le vittime purtroppo sono state 16. Nel 2020 sono stati registrati ufficialmente 7 decessi per le cause dirette o indirette del Coronavirus, mentre le vittime da inizio 2021 sono state 9.