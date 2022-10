Pronto bando per locazione alloggi comunali che si rendessero disponibili

È indetto, ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014, il bando di concorso per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, disponibili e/o che si rendessero disponibili nel Comune di Giovinazzo.È possibile inoltrare la propria domanda dalle ore 10:00 del giorno 24.10.2022 alla mezzanotte del 06.12.2022. Per ulteriori informazioni e maggiori dettagli, è possibile consultare il seguente link: