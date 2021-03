6 foto Pronti con l'escavatore, ma arrivano i Carabinieri. Colpo sventato?

Forse pensavano di cogliere tutti di sorpresa, ma in realtà, la sorpresa, stavolta, è stata tutta per loro. Già, perché, proprio sul più bello, sulla scena sono piombati iche hanno recuperatoe, tre ore dopo, pure, completamente incendiati.Questa volta, una delle famigerate bande che si aggirano per l'area metropolitana di Bari, aveva scelto come nascondiglio l'agro di Giovinazzo. Erano le ore 04.30, quando idella, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato a prevenire e a reprimere la commissione di furti in genere, insospettiti da una colonna di fumo nero che si stava sollevando dalla località di, sono intervenuti per una verifica. E la sorpresa è stata grossa.Ai militari, in un fondo agricolo adiacente la discarica, ormai chiusa, non è sfuggita la presenza di unaavvolta dalle fiamme (il rogo è stato spento daidel, l'auto è risultata rubata ad) e, continuando nel controllo, di, provento di un furto denunciato a, e anche di, su cui sono in corso accertamenti. Ma degli eventuali malviventi appostati nei paraggi, al momento, nessuna traccia.Gli uomini dell', a questo punto, con l'ausilio della, hanno diramato le ricerche in tutta l'area e non solo, ed una gazzella dell'è riuscita riuscendo ad individuare, alle ore 07.00, all'interno di un orto in località Colaianni, al confine fra Giovinazzo e Terlizzi, due camion, adibiti al trasporto di macchine operatrici, con le rispettive motrici incendiate. Il rogo è stato spento dal, uno dei due mezzi è risultato rubato aI mezzi pesanti recuperati sono stati tutti sequestrati e saranno analizzati. Sono questi, al momento, gli elementi in mano aiper le indagini. Il sospetto degli inquirenti è che i mezzi di movimento terra possano essere stati nascosti in vista di un colpo, probabilmente. Ma se l'escavatore e la pala meccanica fossero serviti per compiere furti ai danni di sportelli bancomat o per trascinare le casseforti dei centri commerciali, questo non è chiaro.Sulla vicenda sono in corso indagini per inquadrare il contesto in cui sono avvenuti. Per portarli via sono servite più persone che dovevano essere, tant'è che i banditi sono arrivati nelle campagne di Giovinazzo con i grossi mezzi che avevano rubato in precedenza.