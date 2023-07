Promozione turistica, sindaco ed assessore distribuiscono depliant

La promozione turistica passa innanzitutto dall'informazione di chi viene a far visita a Giovinazzo. Italiani, ma soprattutto stranieri.Un passaggio obbligato per una cittadina che vuole davvero affermare questa sua vocazione è quello della distribuzione capillare di materiale informativo, depliant e, se possibile ed in determinati luoghi, di audioguide o totem con descrizione scaricabile attraverso QR code.Così nella giornata di ieri, 24 luglio, il sindacoe l'assessora al ramo,hanno fatto visita alle strutture balneari ed agli hotel, fondamentali per chi arriva da fuori.A raccontarlo è stato lo stesso Sollecito: «Stamattina (ieri, ndr), insieme all'assessora Cristina Piscitelli, ho iniziato un giro tra gli esercizi - in primis hotel ed esercizi balneari - per distribuire le nuove mappe turistiche di Giovinazzo. L'occasione è stata utile per rapidi confronti sulla stagione in corso, sui margini di miglioramento e sulle prossime iniziative per costruire una rete sempre più efficace per promuovere la nostra città. A breve novità sull'apertura dell'Info Point e sulla valorizzazione artistica del nostro patrimonio», è stato l'annuncio.Bisognerà ulteriormente salire di qualità, per intercettare flussi virtuosi. Sul programma di manifestazioni estive si sta migliorando, salvo qualche sbavatura per la verità assai fuori contesto rispetto al resto del programma, ora tocca anche all'accoglienza ad all'assistenza dei turisti. Si fa a pochi chilometri di distanza, si deve fare anche a Giovinazzo.