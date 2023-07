Programma Festa Patronale, la presentazione il prossimo 19 luglio

Attesa per la nuova. In queste giornate si è fatto intenso il lavoro del, ormai agli sgoccioli prima di proporre alla città il programma dei festeggiamenti.Programma che sarà svelato ufficialmente il prossimo 19 luglio in una conferenza stampa, a partire dalle 19.30, in piazza Umberto I, alla presenza di don Andrea Azzollini, parroco della Concattedrale di Santa Maria Assunta, alla sua ultima festa patronale prima del trasferimento settembrino nella sua Molfetta, del sindaco Michele Sollecito, dell'assessora alla Cultura e Turismo, Cristina Piscitelli, dei vertici della locale Pro Loco e dei rappresentanti delle associazioni del territorio, tutte coinvolte in un cartellone denso di eventi.