Progetto Policoro e MSAC per l'orientamento post-scolastico dei giovani della Diocesi

Quattro incontri, uno per ogni mese, a partire da febbraio per avvicinare i maturandi ad un orientamento in uscita e consapevole per le scelte future.è un percorso organizzato per il terzo anno consecutivo in collaborazione tra ilaperto a tutti i ragazzi di quarto e quinto superiore della diocesi.Nei quattro incontri, che si terranno online sulla piattaforma, i giovani saranno invitati a riflettere su alcune domande che quotidianamente si pongono alla loro età: "Chi sono?", "Chi voglio essere?", "Cosa vorrei diventare?", "Come, quando e dove diventerò ciò che voglio?".Accompagnati dalle Animatrici di Comunità del Progetto Policoro e sostenuti dall'équipe diocesana del MSAC, i ragazzi si preparano ad affrontare le scelte di vita che definiranno il loro futuro.Il Progetto Policoro è da anni promotore di iniziative che incoraggiano risposte concrete al problema della disoccupazione giovanile, non a caso gli hashtag che affiancano il logo nazionale sono proprio #giovani #vangelo #lavoro. Proseguendo questa mission, è nato "Il tuo domani inizia oggi" per formare i maturandi e indirizzarli a scelte future consapevoli, in ambito universitario o lavorativo.Per potersi iscrivere al percorso è necessario rivolgersi ai responsabili giovani parrocchiali e/o contattare le Animatrici di Comunità del Progetto Policoro inviando un'email a diocesi.molfetta@progettopolicoro.it entro giovedì 18 febbraio.