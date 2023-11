PrimoPrezzo riapre a Giovinazzo - FOTO E VIDEO

13 foto Riapertura PrimoPrezzo a Giovinazzo

Social Video 40 secondi Riapre "Primo Prezzo" a Giovinazzo

Un punto di riferimento per tantissimi residenti del quartiere San Giuseppe e per molti giovinazzesi. Un luogo dove fare la spesa unendo qualità dei prodotti e convenienza, a due passi da casa.Questo e molto altro ha rappresentato la riapertura di PrimoPrezzo in via Napoli, a Giovinazzo, in una mattinata da condividere con parenti ed amici per la clientela e di intenso lavoro per lo staff.Di seguito ciò che i vertici aziendali ci hanno raccontato. Sotto il nostro articolo il video e le foto di una giornata di festa.Grazie al nuovo restyling troveranno un nuovo ambiente completamente differente, rimodernato, con tantissime novità, immersi tra le fotografie che omaggiano alcuni dei luoghi più belli della città.Assolutamente si, è la nostra caratteristica, il prezzo più basso, la qualità migliore.Poiché, grazie alla convenienza associata alla qualità e al vasto assortimento, PrimoPrezzo costituisce uno dei supermercati più competitivi.Un nuovo inizio, un ritrovarsi in questo percorso fianco a fianco, con la voglia di continuare a soddisfare i bisogni dei consumatori.