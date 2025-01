Prevalenza di sole nella domenica giovinazzese

DOMENICA 5 GENNAIO

Debole ventilazione sud-occidentale nella mattinata di domenica 5 gennaio, la prima del 2025, su Giovinazzo. Sporadici transiti di nubi non toglieranno ai giovinazzesi la possibilità di passeggiare in centro, nel borgo antico e soprattutto sui litorali, lungo i quali il mare sarà quasi calmo.Le temperature massime toccheranno i 14°.Nel pomeriggio spazio a nuovi passaggi di nuvole in cieli prevalentemente azzurri.Dopo il tramonto, debole brezza di Ostro che caratterizzerà la serata in prevalenza stellata. Umidità all'89% in risalita e minime della notte sui 7°. Per il meteo Epifania vi rimandiamo alla mezzanotte di lunedì.SOLE - Sorge: 7:17, Tramonta: 16:36LUNA - Leva: 10:43, Cala: 22:59 - Luna crescente