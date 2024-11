Prevalenza di sole e temperature in lieve discesa su Giovinazzo

Powered by

DOMENICA 3 NOVEMBRE

Sole ma vento freddo da quadranti nord-occidentali nella domenica di Giovinazzo. Il cielo sarà in prevalenza sereno, con qualche passaggio di nubi, mare molto mosso e temperature massime in calo vicine ai 20°.Pomeriggio soleggiato e serata con qualche velatura. Minime della notte sui 13°. Tempo variabile e valori termici stabili per la prima parte della prossima settimana.SOLE - Sorge: 6:24, Tramonta: 16:46LUNA - Leva: 8:28, Cala: 17:31 - Luna crescente