«Presto, stanno rubando un'auto». Il furto sventato grazie a una telefonata

Sono stati disturbati dopo aver rubato un'auto e dopo aver ingaggiato un lungo inseguimento con ihanno deciso di lasciar perdere, dileguandosi. Solo la prontezza di riflessi di un cittadino ha impedito ad un gruppo di uomini, molto probabilmente ladri di professione, di rubare, dal centro di Giovinazzo,Ad essere presa di mira, nella tarda serata di ieri, è stata una vettura parcheggiata in piazzale D'Acquisto, l'area di sosta gratuita istituita per il periodo estivo, dove si era da poco concluso lo show degli stuntmen di Didi Bizzarro, a pochi passi dalla. Erano le ore 23.20, quando un gruppo di ladri - tutti a volto coperto - è stato notato vicino ad un'. C'era qualcosa di sospetto nel loro modo di fare, tanto che chi li ha visti ha deciso di non restare affatto con le mani in mano.Ha preso lo smartphone ed ha avvertito le forze dell'ordine, al numero. E nel giro di pochi minuti i militari dellache stavano effettuando dei controlli mirati contro i furti d'auto, allertati dalla centrale operativa, hanno intercettato sulla strada provinciale 107 verso Terlizzi un', probabilmente una, che stava spingendo l'auto rubata. I ladri, però, quando si sono accorti dell'arrivo della pattuglia dell', hanno desistito dal tentativo di furto e si sono dileguati in fretta.I militari hanno diramato l'allarme, ma la banda è riuscita a scappare. Resta, però, importante il recupero dell'auto rubata e la consapevolezza di aver sventato il furto grazie alla telefonata di un solerte cittadino. L'invito dell'è sempre quello di «non esitare in alcun modo a fare qualsiasi tipo di segnalazione al».