Vita di città

Pranzo o cena di Natale offerta ad una famiglia poco abbiente: l'iniziativa di un ristorante di Giovinazzo

In accordo con i Servizi sociali dell'ente comunale

Giovinazzo - mercoledì 17 dicembre 2025 11.39 Comunicato Stampa
"A Natale non state da soli, state con noi". A Giovinazzo, il ristorante Friccico ner Core ha ideato un evento benefico natalizio: il locale di piazza Meschino, nel centro storico, si è infatti proposto, per la prima volta, nell'offrire un pranzo o una cena di Natale gratuita ad una famiglia bisognosa della città, fra quelle segnalate dai Servizi Sociali.

In collaborazione con il Comune di Giovinazzo, che provvederà a segnalare le famiglie selezionate tra le fasce di reddito più in difficoltà (anziani soli o persone più giovani che non riescono ad arrivare a fine mese), il ristorante aprirà le sue porte a chi è solo. Per loro è previsto un pranzo o una cena offerta dal locale giovinazzese. «È un'iniziativa molto importante - spiegano gli organizzatori - attraverso la quale cercheremo di far vivere un momento di festa e di convivialità ad una famiglia del nostro centro, regalando un momento di serenità e di leggerezza in questo periodo».

Le feste di Natale sono da sempre un'occasione per riunirsi con la propria famiglia, ma non tutti hanno la possibilità di poter festeggiare con i propri cari. «Per questo - hanno detto ancora gli organizzatori - quest'anno cercheremo di non lasciare soli nessuno. Naturalmente, l'augurio è che anche altri locali e ristoranti di Giovinazzo e della zona a nord di Bari possano unirsi a noi». A Natale si può fare di più…
Su La 7 spopola il "panzerotto alla romana" made in Giovinazzo Sabato 4 novembre la trasmissione "L'ingrediente perfetto" ha svelato la ricetta del ristorante "Friccico ner core"
Giovinazzo è l'ingrediente perfetto. Arriva da La7 la nuova prestigiosa vetrina per la città Sotto i riflettori tv sabato prossimo le bontà di "Friccico ner core", la trattoria nel cuore del centro storico
"Friccico ner core" apre le porte nel centro storico di Giovinazzo La città accoglie con curiosità ed interesse questa insolita proposta per il territorio: un'osteria di autentica cucina romana, solo per passione
