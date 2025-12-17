Pranzo o cena di Natale offerta ad una famiglia poco abbiente: l'iniziativa di un ristorante di Giovinazzo

"A Natale non state da soli, state con noi". A Giovinazzo, il ristoranteha ideato un evento benefico natalizio: il locale di piazza Meschino, nel centro storico, si è infatti proposto, per la prima volta,In collaborazione con il Comune di Giovinazzo, che provvederà a segnalare le famiglie selezionate tra le fasce di reddito più in difficoltà (anziani soli o persone più giovani che non riescono ad arrivare a fine mese), il ristorante aprirà le sue porte a chi è solo. Per loro è previsto un pranzo o una cena offerta dal locale giovinazzese. «È un'iniziativa molto importante - spiegano gli organizzatori - attraverso la quale cercheremo di far vivere un momento di festa e di convivialità ad una famiglia del nostro centro, regalando un momento di serenità e di leggerezza in questo periodo».Le feste di Natale sono da sempre un'occasione per riunirsi con la propria famiglia, ma non tutti hanno la possibilità di poter festeggiare con i propri cari. «Per questo - hanno detto ancora gli organizzatori - quest'anno cercheremo di non lasciare soli nessuno. Naturalmente, l'augurio è che anche altri locali e ristoranti di Giovinazzo e della zona a nord di Bari possano unirsi a noi». A Natale si può fare di più…