Su La 7 spopola il "panzerotto alla romana" made in Giovinazzo

Giovinazzo ancora sugli schermi televisivi. Questa volta nella trasmissione de La 7condotto da Mariagrazia Cucinotta.Le telecamere dell'emittente del gruppo Cairo Communication sono arrivate nel borgo antico, descritto come un vero e proprio scrigno di bellezze architettoniche che attraversano le epoche, da quella romana, passando per Medioevo, per un rigoglioso '600, sino a giungere al XIX secolo.Incastonato nel borgo antico, in piazza Meschino, c'è ormai da qualche tempoun ristorante che propone cucina romana nel cuore della Puglia. E per omaggiare la terra che lo ospita, gli chef hanno pensato ad undeclinato in varie versioni, tutte succulente, capaci di coniugare i prodotti delle aziende agricole ed agroalimentari laziali alla sapienza culinaria della Terra di Bari.Per saperne di più, però, basta cliccare su questo link e, per chi si fosse perso la puntata, rivedere ciò che La 7 ha raccontato delle cittadina adagiata sull'Adriatico meridionale.