Porta Futuro Giovinazzo: tutti gli orari

La Cittadella della Cultura di Giovinazzo ospita dal 22 dicembre scorso, un centro per l'impiego, inteso nella sua accezione di servizio pubblico gratuito, che offre a tutti i cittadini l'opportunità di fruire di servizi di accoglienza, orientamento, formazione, incontro tra domanda e offerta di lavoro ed accompagnamento all'autoimpiego, mirati a costruire un percorso professionale che possa facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro o progettare una collocazione in ambito imprenditoriale.L'obiettivo diè di orientare adeguatamente l'utenza metropolitana con riferimento al mondo del lavoro in senso lato ed implementarne le abilità individuali, attraverso la mobilitazione di risorse, informazioni, competenze e opportunità al servizio dell'autonomia, dell'innovazione sociale e dello sviluppo locale.L'apertura diconsentirà ai cittadini di utilizzare i servizi senza doversi recare alla sede di Bari ed, inoltre, favorirà un migliore e più efficace rapporto di vicinanza con il territorio e con i bisogni che questo esprime, nonché con le istituzioni formative, enti pubblici e attori economici che operano nello stesso. Si può anche telefonare al numero 080 4169509 oppure si può scrivere una mail a giovinazzo@portafuturobari.it A Giovinazzo si trova in piazza Sant'Agostino, 2 all'interno della Cittadella della Cultura. Di seguito gli orari completi aggiornati:Lunedì: 09:00 - 13:00; 15:30 - 19:00Martedì: 09:00 - 13:00Mercoledì: 09:00 - 13:00Giovedì: 09:00 - 13:00; 15:30 - 19:00Venerdì: 09:00 - 13:00; 15:30 - 19:00