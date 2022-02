Pioggia mista a neve prevista su Giovinazzo

Ancora freddo previsto nelle prossime ore su Giovinazzo e su tutta la costa adriatica pugliese, dopo le abbondanti piogge del fine settimana.Nella nottata tra lunedì 28 febbraio e mercoledì 1° marzo sono previste nuovamente piogge, che si faranno più consistenti all'alba, quando il termometro segnerà 4° circa, ma per via delle correnti nord-occidentali se ne percepiranno -1°. Possibili allora brevi nevicate senza accumuli importanti al suolo anche sul litorale. Mare molto mosso, con moto ondoso nuovamente in aumento.Attenzione all'alba alla viabilità nelle zone rurali, sulle strade vicinali ed interpoderali per possibili formazioni di ghiaccio.Altri temporali sono previsti fino a sera, con temperature massime che non andranno mai sopra gli° con percezione che non supererà i 3°, con forti venti di maestrale. Migliora mercoledì 2 marzo, ma il freddo, soprattutto dopo il calar del sole, resterà su Giovinazzo e su tutto il Nord Barese sino a sabato 5 marzo.