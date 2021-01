Pioggia e venti meridionali nella domenica giovinazzese

DOMENICA 24 GENNAIO

Saranno i venti meridionali a caratterizzare la domenica giovinazzese, con allerta gialla per la loro forza diramata dalla Protezione Civile della Puglia.Quest'oggi risveglio con cielo che andrà sempre più coprendosi, dando origine nel corso della mattinata a possibili piogge non intense. I venti saranno di Africo o di Ostro e soffieranno con crescente forza. Mare da mosso a molto mosso, mentre le temperature massime toccheranno gliPomeriggio con la pioggia che dovrebbe intensificarsi e raffiche di vento fino a 45 km/h. Serata con ampie schiarite e correnti molto forti da Ponente, che porteranno i valori termici a scendere durante la notte sino ae percezione non superiore aiUmidità con picchi delIl quadro climatico migliora da lunedì, con prevalenza di sole.SOLE - Sorge: 7:11, Tramonta: 16:56LUNA - Leva: 13:07, Cala: 3:28 - Gibbosa crescente