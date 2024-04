"It's All We Have", Sabino de Bari e Diana Torti in concerto a Giovinazzo

Domenica 7 aprile presso la(teatro Odeion, Giovinazzo), Sabino de Bari e Diana Torti, musicisti attivi nel Regno Unito, presentano il loro nuovo album e progetto musicaleAl loro fianco la voce recitante di Fabiana Aniello.è un progetto in cui composizione musicale, improvvisazione e poesia si fondono in un viaggio intimo, coinvolgente e magico. Il lavoro musicale offre spunti di riflessione sui tanti modi in cui il potere viene esercitato sulle persone, ma con toni positivi dove la consapevolezza della bellezza che ci circonda aprono a un forte sentimento di speranza.Il compositore e chitarrista molfettese Sabino de Bari e la cantante Diana Torti suonano e collaborano insieme dal 2006. Hanno suonato e registrato vari progetti e hanno trovato il loro suono unico fondendo il loro background jazz, classico e più contemporaneo in un musical sorprendente, visionario e allo stesso tempo poetico.Per info e prenotazioni chiama il +39 3201783534 / 3401062022