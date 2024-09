Parte a Giovinazzo il "Convivio culturale" della Fondazione De Feo-Trapani"

Partirà il prossimo 4 ottobre il percorso multidisciplinare delorganizzato dalladal titoloIl primo appuntamento è fissato per le ore 19.00 all'interno dell'Auditorium Odeion in via delle Filatrici 32, a Giovinazzo. Il coordinamento organizzativo è curato da Filippo D'Attolico, mentre il comitato scientifico sarà presieduto dalla prof.ssa Tiziana Anna Piscitelli.Si tratta di una nuova e completa offerta culturale della Fondazione, che quest'anno raddoppierà la sua offerta con iun'occasione, si legge nel comunicato di presentazione,Sia il percorso del "Convivio culturale", sia i Simposi sono interamente gratuiti sino ad esaurimento posti. Il primo Simposio si terrà il 25 ottobre alle 19.00. Tutte le date dei mesi a venire saranno comunicate dagli organizzatori nelle prossime settimane.4 Ottobre - ore 19.00 - Essere un umano nella Storia:docente di Filosofia e Storia, PhD Ambiente, Medicina e Salute;Novembre - Essere un umano nella Storia:scrittrice, giornalista, storica, Medagli d'Oro della Presidenza della Repubblica per la Cultura e l'Arte;Dicembre - Essere umano nell'Antropologia:scrittrice;Gennaio - Essere umano nella Letteratura:scrittrice e docente di Lettere;Febbraio - Essere umano nella Medicina:medico anestesista rianimatore;Marzo - Essere umano nell'ambito psico-patologico:medico e criminologa clinica;Aprile - Essere umano nell'Arte:docente di Storia dell'Arte.