Percettori reddito di cittadinanza tirano a lucido la passerella di Levante

Giuseppe lo abbiamo incontrato mentre, con perizia, lucidava la parte in acciaio della passerella di Levante.«Tra una decina di giorni - ci ha detto alzando lo sguardo al nostro passaggio - lavoreremo anche sulla parte in legno dei gradini. Stiamo facendo del nostro meglio».Lui è tra i percettori del reddito di cittadinanza che stanno lavorando nell'ambito di un progetto che li vede impegnati in lavori di utilità per la collettività. Un programma che mette al centro le persone ed il loro bisogno di lavorare.Giuseppe ha già provveduto a lucidare e sistemare la prima parte della passerella, sulla quale transitano quotidianamente, in questo periodo dell'anno, centinaia di persone. L'obiettivo è terminare il lavoro entro l'ultima parte di giugno.«Giuseppe - aveva scritto sui social il sindaco Michele Sollecito qualche settimana fa - è uno degli operai dei nostri progetti di utilità collettiva previsti dal reddito di cittadinanza. Sta rimettendo a nuovo la passerella sul mare insieme ad altri colleghi che si sono occupati anche di altre piccole operazioni di manutenzione. È bello vedere la passione con cui si applicano per far splendere al meglio la nostra Giovinazzo!», aveva concluso il primo cittadino.Tante, troppe le strumentalizzazioni propagandistiche, da una parte e dall'altra, sul reddito di cittadinanza, al netto di qualche centinaio di balordi che in tutta Italia ne ha approfittato. In realtà, con i giusti programmi, molti lavoratori tornano ad avere le opportune occasioni di lavoro, facendo qualcosa che davvero torna utile all'intera comunità e restituisce loro grande dignità.